الأحد 24 مارس 2024
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سياسي

الصافى عبدالعال: لقاء جوتيريش والسيسى يؤكد وجود تطابق تام بين الموقفين المصرى والأممى

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

أكد النائب الصافي عبدالعال، عضو مجلس النواب، على أهمية لقاء الرئيس السيسي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قائلًا: زيارة جوتيريش لمصر للمرة الثانية وذهابه للعريش، لتفقد الأوضاع في معبر رفح، رسالة للعالم بصدق الموقف المصري، وأن التعنت في إدخال المساعدات للقطاع يعود للجانب الإسرائيلي والعدوان المتواصل.

ولفت عبدالعال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، خلال لقاء السيسي وجوتيريش، والتركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستعراض الرئيس السيسي الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لا سيما لمناطق شمال القطاع.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك تطابقًا كاملًا بين الموقف المصري والأممي، بالرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والرفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، وحتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.

واختتم النائب الصافي عبدالعال، عضو مجلس النواب، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعاند في عدوانها وتواصل حرب الإبادة في قطاع غزة، رغم أن ذلك لن يحقق لها شيئًا سوى مزيد من الضحايا والتدهور في الأوضاع، والحل يكون عبر مسار حل الدولتين والرجوع لخطة التسوية والسلام.

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