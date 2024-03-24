الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

طاقة البرلمان: رؤية الحكومة للحوار الوطنى تؤكد اهتمام الرئيس بصنع مستقبل أفضل لمصر

النائب طلعت السويدي
النائب طلعت السويدي

وصف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقرير المتابعة الثاني من الحكومة للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، بالتاريخى، والذى يؤكد الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بصنع مستقبل أفضل لمصر يقوم بصياغته كل المصريين.

وأكد السويدي، فى بيان له أصدره اليوم الأحد، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى تؤكد للرأى العام المصرى أن الحكومة جادة في تعاملها مع مخرجات الحوار الوطني، موجهًا تحية قلبية للرئيس السيسى ليس على توجيهاته المستمرة للحكومة بتنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات، ولكن لمتابعته وإشادته الكبيرة بما يدور من مناقشات وطنية رفيعة المستوى بين جميع أطياف المجتمع المصرى على طاولة مناقشات الحوار الوطنى.

وقال النائب طلعت السويدى: إنه يجب على كل المصريين وبجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن يفتخروا بما تابعوه من مناقشات داخل الحوار الوطنى، فالجميع، سواء من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين، كانت الوطنية المصرية هى القاسم المشترك فى مناقشاتهم، وأنه لم تكن هناك أى خطوط حمراء لمناقشة أى قضية داخل هذا الحوار التاريخى الذى أكد للعالم كله أن مصر فى جمهوريتها الجديدة ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الديمقراطية والاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم كله.

وأكد أنه على سبيل المثال لا الحصر كانت آراء جميع المشاركين بالحوار الوطنى، وبالإجماع، متفقة، والكل كان على قلب رجل واحد فى دعم وتأييد سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى الداخلية والخارجية للحفاظ على أمن مصر واستقرارها والحفاظ على جميع حدودها، وكان ذلك واضحا وضوح الشمس فى كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية لدعم الأشقاء الفلسطينيين حتى يتحقق حلمهم فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

النائب طلعت السويدي الحوار الوطنى أجندة الحوار الوطني أحزاب الحوار الوطني آخر الاستعدادات لعودة الحوار الوطني أخلاقيات الحوار الوطني

مواد متعلقة

دينا هلالى: تقرير المتابعة الثانى للحكومة يعكس الجدية فى سرعة إنجاز توصيات الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

عاجل| زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

"غدرت بيها".. سيدة تهشم رأس صديقتها طمعا في ذهبها بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين