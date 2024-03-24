طاقة البرلمان: رؤية الحكومة للحوار الوطنى تؤكد اهتمام الرئيس بصنع مستقبل أفضل لمصر

وصف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقرير المتابعة الثاني من الحكومة للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، بالتاريخى، والذى يؤكد الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بصنع مستقبل أفضل لمصر يقوم بصياغته كل المصريين.

وأكد السويدي، فى بيان له أصدره اليوم الأحد، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى تؤكد للرأى العام المصرى أن الحكومة جادة في تعاملها مع مخرجات الحوار الوطني، موجهًا تحية قلبية للرئيس السيسى ليس على توجيهاته المستمرة للحكومة بتنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات، ولكن لمتابعته وإشادته الكبيرة بما يدور من مناقشات وطنية رفيعة المستوى بين جميع أطياف المجتمع المصرى على طاولة مناقشات الحوار الوطنى.

وقال النائب طلعت السويدى: إنه يجب على كل المصريين وبجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن يفتخروا بما تابعوه من مناقشات داخل الحوار الوطنى، فالجميع، سواء من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين، كانت الوطنية المصرية هى القاسم المشترك فى مناقشاتهم، وأنه لم تكن هناك أى خطوط حمراء لمناقشة أى قضية داخل هذا الحوار التاريخى الذى أكد للعالم كله أن مصر فى جمهوريتها الجديدة ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الديمقراطية والاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم كله.

وأكد أنه على سبيل المثال لا الحصر كانت آراء جميع المشاركين بالحوار الوطنى، وبالإجماع، متفقة، والكل كان على قلب رجل واحد فى دعم وتأييد سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى الداخلية والخارجية للحفاظ على أمن مصر واستقرارها والحفاظ على جميع حدودها، وكان ذلك واضحا وضوح الشمس فى كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية لدعم الأشقاء الفلسطينيين حتى يتحقق حلمهم فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.