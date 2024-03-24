مسلسل حق عرب الحلقة 14.. العسل الأسود والمنحل حكم "السويركي" على رامي وصديقه

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، طلب عبد ربه "رياض الخولي"، من عرب السويركي بإحضار رامي (تامر شلتوت) ومازن صديقه لتأديبهما عما فعلوه مع أنغام ابنته خلال حفل عيد الميلاد، والذي انقذها السويركي من الفخ المنصوب لها.

وبالفعل نفذ عرب السويركي طلب عيد ربه واحضرهما وحكمت عليهما تكتيفهم بدون ملابس ودهان أجسامهم عسل اسود وفتح المنافذ ناحية المنحل المجاور.

وبدأت الأحداث بإقدام عرب السويركي على مخزن اخشاء عبد ربه الذي تم حرقه في الحلقة 13، للتطفئه، وإنقاذ محسن صديقه، الذي كان بداخله أثناء نشوب الحريق.

وبمشاركة عرب السويركي في إخماد الحريق ازدادت شكوك عبد ربه في عرب عما إذا كان هو المتسبب في الحريق انتقاما منه عما فعله بوالده جلال السويركي في الماضي عندما قام بحرق محله والذي تسبب في موته.

واختتمت أحداث الحلقة 13 من مسلسل حق عرب، بموقفان شديدان الغرابة لعبد ربه وبداية شكه في عرب السويركي، الأول إطلاق النار عليه هو واخيه أثناء إتمام صفقة آثار، والثانية حريق مخزن عبد ربه الخاص بالاخشاب.

مسلسل حق عرب 14 مواعيد إعادة الحلقة

وعند وصول عرب السويركي للحريق نظر عبد ربه لعرب السويركي نظرة اتهام ومن المتوقع أن تبدأ العلاقة بينهم من المحبة للعداوة.

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل حق عرب، مقابلة عنيفة بين صباح "وفاء عامر " وحنان الغرباوي خطيبه عرب السويركي وتهديدها لها بأن تترك عرب السويركي وتهددها صباح حال تزوجها منه أنها ستقوم بقتلها.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 14

وطلبت من حنان ألا تتحدث مع عرب عما دار بينهما وإلا سيكون آخر أيام لها قبل زواجها.

وفعلت صباح هذا مع حنان لكي تفسح الطريق أمام ابنتها أنغام لإتمام زواجها من عرب السويركي.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.