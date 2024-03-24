الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر يكرِّم الأم المثالية بشمال سيناء

حزب المؤتمر يكرم
حزب المؤتمر يكرم الأم المثالية بـ"بئر العبد"

نظم حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، حفل  تكريم للأمهات المثاليات بأمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء برعاية أمين الحزب مهندس موسي عكيرش، حيث تم تكريم الأمهات المثاليات بأمانة قسم "بئر العبد".

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وقال الحزب، في بيان له اليوم، إنه كان مقررًا منح أم مثالية واحدة جائزة لكن الشروط انطبقت على 3 أمهات، وكل أم لها قصة كفاح وعطاء مع أبنائها وبناتها، وهنا قرر الأمين العام الحاج موسي عكيرش منح الثلاث أمهات جوائز الأم المثالية وهن عايدة الشبراوي أحمد، والأم المثالية فايزة سالمان تسليم، والأم المثالية مني مصطفي عبداللطيف.

تكريم أم فلسطينية تقديرًا لجهودها 

كما كرمت أمانة حزب المؤتمر بشمال سيناء الأم المثالية من دولة فلسطين فخرية زايد أبوناهية، حيث قرر أمين محافظة شمال سيناء، المهندس موسي عكيرش، منحها أيضًا جائزة تقديرًا لجهودها فهي تستحق التقدير والاحترام، وتخلل الحفل بعض الفقرات منها الشعر والغناء والشعر النبطي السيناوي.

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حقوق المرأة في عهد السيسي

وأعرب المهندس موسي عكيرش عن تقديره الشديد لجهود الرئيس السيسي في تعزيز حقوق المرأة، وفي إحداث نقلة هائلة فيه تنعكس إيجابًا على كل أفراد المجتمع المصري، وذلك من خلال اهتمامه بجهد المرأة، والتى تمثل أكثر من نصف المجتمع.

وأضاف أمين حزب المؤتمر بشمال سيناء أن الاهتمام بالمرأة المصرية هو اهتمام فاعل بنصف المجتمع، وبالتوازي مع الطفل والاهتمام بالشباب ضمن منظومة قيم تحترم المرأة المصرية وتحترم الإنسان المصري.

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عكيرش: ما حصلت عليه المرأة في عهد الرئيس السيسي ثورة حقيقية لم تكن منتظرة  

أكد المهندس موسي عكيرش أن ما حصلت عليه المرأة المصرية من مكتسبات طيلة السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي ثورة حقيقية لم تكن منتظرة أو متخيلة، أن تحدث بهذا الحجم، انطلاقًا من التقدير الكبير من جانب القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للمرأة ودورها في استقرار المجتمع وفعالياته.

حضر الحفل الذي أقيم بمركز شباب بئر العبد فضيلة الشيخ هشام، والذي ألقى كلمة حيا بها جميع الأمهات المكافحات وأ شادي أمين عام قسم بئر العبد، وكريمة موسى أمينة المرأة ببئر العبد، وأمناء الأمانات، حسنة الشرقاوي أمين عام المرأة بالحزب، وجمال فرج أمين السياسات بالأمانة العامة، والدكتور محمود الأخرسي أمين عام الإعلام، والمهندس محمد حسن أمين عام القبائل العربية بالحزب.

وقدم الحفل محمد خليل أمين الإعلام بأمانة بئر العبد، وإبراهيم أبونار أمين العلاقات العامة بأمانة بئر العبد، وعيد سليمان.

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حزب المؤتمر الأم المثالية ب بير العبد محافظة شمال سيناء سيناء تكريم الأم المثالية بئر عبد

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