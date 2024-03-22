الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأم المثالية الأولى على الجمهورية: فرحتى متتوصفش لما سلمت على الرئيس

أنيسة فريد منصور
أنيسة فريد منصور

كشفت أنيسة فريد منصور، الأم المثالية، الأولى على الجمهورية، التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس في احتفالية يوم المرأة المصرية، كواليس ذلك التكريم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "أنا رحلة كفاحي كانت ناجحة، ومليئة بالمواقف الصعبة وكرم ربنا".

وتابعت: "زوجي توفى وأنا في سن صغيرة وترك لي أولادي، وبفضل الله والصبر تجاوزت صعاب تلك الأيام".

وأكدت أنها ممتنة وسعيدة لتكريم الرئيس السيسي لها، مرددة: "كنت مبسوطة إني بسلم على الريس وخدت الوسام والشهادة، وطبعا ده فخر لكل أم مصرية، بتكافح وتجاهد، وأنا طمعانة في كرم ربنا ليا في الآخرة وأنول الفردوس الأعلى".

ونصحت الأم المثالية أنيسة فريد منصور، الفتيات اللاتي يقبلن على الزواج، أو المتزوجات حديثا، بضرورة تحمل الصعاب ومحاولة إسعاد أزواجهن، قائلة: "لازم يعيشوا على قد دخل جوزها، وتعمل مشروع وتقف جنبه، الشغل مش عيب، والمشروعات كتير بس لازم نساعد بعض".

الأم المثالية الأولي على الجمهورية انيسه فريد منصور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتقالية يوم المرأة المصرية

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