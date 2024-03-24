الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نادر الخبيري: تنفيذ الحكومة مخرجات الحوار الوطني بداية جديدة لتحقيق مستقبل أفضل

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول جميع الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التى تم تناولها على طاولة  الحوار الوطنى، تعد بداية جديدة لمصر لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.

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 الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس 

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بضرورة التكامل والتنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطنى، والعمل على ترجمة ما تم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات وتنفيذها على أرض الواقع.

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 انفراجة كبيرة في مختلف القطاعات

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع الملفات وجدية من قبل الجميع للخروج من الأوضاع الحالية، وبالفعل هناك انفراجة كبيرة في مختلف القطاعات.

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وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن الهدف من تنفيذ مخرجات  التي تعتبر ثمار مناقشات طويلة استمع فيها مجلس الأمناء لكافة المقترحات والرؤى والأفكار بمختلف الأيدلوجيات تحت راية واحدة وهو المصلحة العامة للدولة المصرية والمواطن المصري.

وتابع عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن وجود خطة لتنفيذ التوصيات هو التزام سياسى من جانب الحكومة أمام الرئيس والشعب المصرى، مما يعود بالنفع على جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة التي يطمح إليها المصريون جميعا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، مؤكدا أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتمامًا بالغًا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

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