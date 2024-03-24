الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تفاصيل مشاركة وفد البرلمان العربى فى اجتماع مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف

العسومي يترأس وفد
العسومي يترأس وفد البرلمان العربي في جنيف

ترأس عادل بن عبدالرحمن العسومي وفد البرلمان العربي في المشاركة في اجتماع المجلس الحاكم بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية الـ148 للاتحاد، والتي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس.

وناقشت اجتماعات المجلس الحاكم العديد من الموضوعات، من بينها النتائج المالية للعام 2023 والوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي، وموضوع الأولوية للاتحاد البرلماني الدولي للعام 2024، والمسائل المختصة بعضوية الاتحاد البرلماني الدولي، وآخر التطورات بشأن إنشاء مكاتب إقليمية في الأوروجواي وجمهورية مصر العربية، والاجتماعات البرلمانية الدولية المقبلة، والمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، المقرر عقده في أغسطس 2025.

 

البرلمان العربى يحذر من إرهاب الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

ومن المقرر أن يلقي "العسومي" كلمة البرلمان العربي أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع "دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور السلام والتفاهم".

عضو"البرلمان العربي" تحذر من الأسلحة ذاتية التشغيل

وضم وفد البرلمان العربي النائب هزاع القحطاني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، والنائبة شيخة الجفيري عضو البرلمان العربي، والدكتورة مستورة الشمري عضو البرلمان العربي، ومن الأمانة العامة الدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.

وخلال مشاركته في اجتماعات المجلس اليوم، دعا هزاع القحطاني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي إلى ضرورة التوصل إلى صك قانوني دولي ملزم لحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، واصفًا إياها بأنها ترقى لأن تكون أسلحة دمار شامل لأنها تتوفر بها خاصيتان مدمرتان، هما الضرر الجماعي وانعدام السيطرة البشرية، محذرًا من حجم الدمار الذي يمكن أن يلحق بالبشرية إذا وقعت هذه الأسلحة في أيدي التنظيمات الإرهابية أو الفاعلين من غير الدول.

معاناة النساء من الحروب والصراعات

ومن جانبها أكدت النائبة شيخة الجفيري عضو البرلمان العربي، أن الخبرة التاريخية والتجارب المعاصرة تؤكد أن النساء تأتي في مقدمة الفئات التي تعاني من ويلات الحروب والصراعات، مستشهدة بما تعانيه المرأة الفلسطينية بسبب المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار نحو ستة أشهر بشكل متواصل، حيث أشارت إلى أنه منذ بدء العدوان الغاشم لقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، استشهد أكثر من ٣٢ ألف شهيد، وبلغ عدد النساء فقط منهم نحو عشرة آلاف.

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