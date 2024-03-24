دعا النائب هزاع القحطاني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي إلى ضرورة التوصل إلى صك قانوني دولي ملزم لحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، واصفًا إياها بأنها ترقى لأن تكون أسلحة دمار شامل لأنها تتوافر بها خاصيتان مدمرتان، هما الضرر الجماعي وانعدام السيطرة البشرية، محذرا من حجم الدمار الذي يمكن أن يلحق بالبشرية إذا وقعت هذه الأسلحة في أيدي التنظيمات الإرهابية أو الفاعلين من غير الدول.

جاء ذلك في مداخلة النائب هزاع القحطاني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي في مشاركته ممثلا عن البرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قرار بعنوان "مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي".

وجاء هذا الاجتماع في إطار اجتماعات الجمعية الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري.

البرلمان العربى يحذر من إرهاب الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

وفي مداخلته أشار "القحطاني" إلى أن العالم يشهد منذ ما يقرب من ستة أشهر حالة مأساوية تعكس خطورة هذه الأنواع من الأسلحة، وذلك بسبب المجازر الوحشية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإرهابي في قطاع غزة في دولة فلسطين، والتي يستخدم فيها أخطر أنواع هذه الأسلحة الفتاكة، التي تسببت في استشهاد أكثر من ٣٢ ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين.

استغلال الذكاء الاصطناعى فى تطوير أنظمة أسلحة ذاتية التشغيل

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي أهمية هذا الموضوع الذي تتصدى له اللجنة في الوقت الراهن، خاصة في ظل الحروب المختلفة التي تشهدها كل دول العالم، والتي يسعى بعض الدول خلالها لاستغلال الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة أسلحة ذاتية التشغيل لتحقيق نصر سريع، غاضة الطرف عن حجم الانتهاكات التي قد تقع جراء استخدام هذه الأنواع من الأسلحة، والتي ستخلف وراءها دمارًا واسع النطاق تدفع ثمنه أجيال وأجيال.

قوة قانونية دولية ملزمة لحظر الأسلحة الفتاكة

واختتم "القحطاني مداخلته بقوله "إن ما نحتاجه الآن هو أن تكون هناك قوة قانونية دولية ملزمة لحظر هذا النوع من الأسلحة، ويجب أن يكون هذا هو الهدف النهائي من مشروع القرار الذي نحن بصدده، وأن تتوحد جهودنا كبرلمانيين نحو التوصل إلى صك دولي ملزم قانونًا، لحظر هذه الأسلحة، حتى قبل عام 2026، الذي حدده الأمين العام للأمم المتحدة"، مؤكدًا ضرورة الحظر التام والشامل لهذه النوعية من الأسلحة، وليس تنظيم استخدامها، أو إدراج عنصر التحكم البشري في تصميمها وتطويرها وتشغيلها، كما ورد في بعض فقرات مشروع القرار.