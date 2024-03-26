الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز

الصحة

يزيد من إحساس الشبع.. لماذا يجب عليك تناول التمر يوميًا خلال شهر رمضان

التمر
التمر

يعتبر التمر واحدًا من أكثر الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها خلال شهر رمضان، فيجب الإفطار على التمر من أجل الحصول على حالة صحية سليمة، فيعتبر التمر مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، ويعزز الهضم الصحي ويساعد على منع الإمساك، الذي يعد مصدر قلق شائع في شهر رمضان، فالتمر مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية، إذ يحتوي على الحديد والبوتاسيوم وحمض الفوليك، مما يدعم صحة الجسم.
 

التمر غني بالألياف

وكما جاء فى موقع "هيلث"، فإن التمر مصدر غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، فيساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والوقاية من بعض الاضطرابات المعوية، كما يعمل على تحسين حركة الأمعاء عن طريق الوقاية من الإمساك وعلاج الإسهال، الوقاية من التهابات الأمعاء والقولون نتيجة خصائصه المضادة للبكتيريا.
 

يساعد في منع الإصابة بالإمساك

كما أن تناول التمر يساعد بصورة كبيرة في تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وبالتالي القضاء على مشكلة الوقاية من البواسير وسرطانات الجهاز الهضمي، لأنه يساعد في منع الإصابة بالإمساك المستمر، كما أن تناول التمر يعمل على الحفاظ على صحة مينا الأسنان والوقاية من تسوس الأسنان.

 

التمر يزيد من إحساس الشبع  

ووفقًا لما جاء فى الموقع، فإن التمر له دور هام في الشعور بالشبع لفترات طويلة وهو ما يساعد بشكل كبير فى القضاء على الرغبة المستمرة فى تناول الطعام والتي ينتج عنها زيادة الوزن خلال شهر رمضان، لذا يجب الحرص على تناول ٣ تمرات فقط خلال الإفطار يوميًا في شهر رمضان الكريم وذلك حتي لا يرتفع مستوي السكر في الدم.

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