الجمعة 19 أبريل 2024
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عماد الدين حسين يبرز توصيات الحوار الوطنى الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

كشف عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل توصيات الحوار الوطني الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء استعرض تقريرًا حول خطة وزارة الثقافة لتفعيل مخرجات الحوار الوطني الخاصة بلجنة الثقافة والهوية والوطنية.

وأضاف أن هذه الخطة تأتى لتؤكد أهمية الحوار الوطني الذى ضم قادات وقامات عظيمة ومفكرة، كان لا بد من الخروج بتوصيات تعمل على ترسيخ الهوية المصرية وتخدم الاستراتيجية المصرية، من أجل الحفاظ على التراث العريق.

وأشار إلى أن توصيات وزارة الثقافة خطوة إيجابية نحو تفعيل الخطوط العريضة التي أوصى بها الحوار الوطني على مدار الجلسات الماضية.

وأكد على ضرورة أن يتزامن ذلك مع وجود رؤية مزودة بآليات لتنفيذها مع خطة زمنية محددة، مشددة على أهمية عنصر التوقيت لتنفيذ هذه المقترحات لتتحول إلى واقع ملموس، يدعم الهوية الوطنية ويساعد في تأسيس النشء الجديد على معايير الانتماء الحقيقية.

عماد الدين حسين الثقافة والهوية الوطنية الحوار الوطنى اكسترا نيوز

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