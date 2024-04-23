الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"سياحة النواب" تصدر توصياتها لمواجهة ظاهرة سماسرة الحج والعمرة

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن الانتشار الملحوظ لسماسرة الحج والعمرة والكيانات المزيفة التي تتعامل في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، وممثلين من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية منهم رئيس القطاع التجارى، ومدير إدارة الحج والعمرة، ومدير عام المبيعات، بجانب عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر.

وقالت رئيس اللجنة، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنظيم سوق العمرة من خلال الرقابة على شركات السياحة؛ وفقًا لأحكام قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وإصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة الموحدة للحج.

 

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وأضافت أن سوق العمرة يعاني من ظاهرة انتشار السماسرة والوسطاء الذين يصرون على فرض سطوتهم، والتحايل على القانون، حتى أصبحوا كيانات واسعة الانتشار يمارسون العمل دون صيغة قانونية.

توصيات برلمانية لمواجهة سماسرة الحج 

وأوصت اللجنة بتنفيذ حملة مكبرة لتوعية المواطنين الراغبين في أداء العمرة والحج باتباع الطرق القانونية السليمة للسفر، من خلال التسجيل بالبوابة المصرية للعمرة والحج كونها ضمانة للحفاظ عليهم من عصابات النصب والتلاعب.

كما أوصت بتعريف المواطنين بموقع زارة السياحة والذي يضم الشركات المرخص لها بالحج والعمرة، وقيام شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بانشاء وحدة لتتبع الإعلانات الوهمية عن رحلات الحج أو العمرة.

وأوصت بتقديم شركة مصر للطيران عروضًا بأسعار تنافسية لتذاكر السفر في مواسم العمرة، والحج، ومناقشة طلبات القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بمصلحة المواطن.

كما شددت على ضرورة وضع معايير واشتراطات للحد من التعامل مع السمسار وإلزام التعامل مع الشركات المرخصة.

لجنة السياحة بمجلس النواب النائبة نورا على الكيانات الحج والعمرة وزارة السياحة مصر للطيران

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