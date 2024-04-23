عقدت أمانة حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، بقيادة أمين التنظيم منى كيرلس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة خطط العمل خلال الفترة المقبلة، وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

ناقش الاجتماع خطة التجهيز لفاعليات الاحتفال بعيد العمال، وعيد القيامة المجيد.

كما تطرق الاجتماع، لعقد عددٍ من دورات التدريب والتثقيف السياسي للأعضاء الجدد للعمل علي رفع وعيهم السياسي وتعزيز مشاركتهم في بناء الدولة والالتزام باللوائح، والتنسيق لإعداد ملتقيات خدمية عدة علي كافة الأصعدة منها توظيف الشباب وقوافل متابعة ورصد وخدمات.

وطالبت منى كيرلس أمين تنظيم الاسكندرية، جميع أمانات ولجان الحزب في المحافظة وضع خطط عمل محددة تتضمن أهدافًا واضحة وآليات قابلة للتنفيذ، وتقديمها للأمانة العامة للمراجعة والموافقة.

وشددت علي الالتزام الكامل للعمل بروح الفريق الواحد وبتعاون وثيق مع جميع أبناء المحافظة لتحقيق التنمية والتقدم، وتوفير اكبر قدر ممكن من الخدمات للشارع السكندري.

المصريين الأحرار يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة في الإسكندرية

المصريين الأحرار يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة في الإسكندرية

المصريين الأحرار يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة في الإسكندرية

المصريين الأحرار يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة في الإسكندرية

المصريين الأحرار يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة في الإسكندرية

المصريين الأحرار يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة في الإسكندرية

المصريين الأحرار يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة في الإسكندرية