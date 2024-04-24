الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يختتم فعاليات دورة تعليم فن "المشغولات اليدوية" بالسويس

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

اختتم حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس بنجاح الدورة التدريبية الثالثة في برنامج تعليم فن "المشغولات اليدوية وإعادة التدوير"، وذلك بحضور عدد كبير من المشاركات.

تمّ تنظيم الدورة من قبل لجنة المشروعات الصغيرة بأمانة السويس، برئاسة ميرفت لمعى.

وتهدف هذه الدورة إلى تنمية المجتمع وتعليم الحرف الحد من البطالة ودعم الراغبين في تأسيس مشروعات صغيرة والتوفير في ظل الحالة الاقتصادية الحالية، وقامت بالتدريب هاجر محمود.

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جاءت الدورة برعاية من النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والتنسيق مع الدكتورة هبة تراضى واصل، الأمين العام، وبإشراف الدكتور عادل فاضل، عضو الهيئة العليا وأمين المحافظة.

وتناولت الدورة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية، تعليم فن إعادة التدوير وتصنيع المشغولات اليدوية الأساسية بالمنزل، بالإضافة إلى فن تنسيق الألوان والخامات.

وفي ختام الدورة، تمّ تنظيم معرضا بإشراف اللجنة المنظمة عرض فيه المتدربون ما قاموا بتصميمه من مشغولات يدوية، كتطبيق عملي لما تعلموه.

كما تمّ توزيع شهادات اجتياز الدورة على المتدربين، وقال الدكتور عادل فاضل، إن الدورة التدريبية لاقت استحسان الكثير من المشاركات، وهناك رغبة كبيرة من قبل عدد كبير منهن للانضمام إلى الدورات القادمة.

وأكد أمين الحزب بالسويس،  أنّ هذه الدورة هي جزء من برنامج معد مسبقًا من قبل الحزب، ويتمّ تطبيقه على مراحل لمساعدة المرأة المعيلة على نطاق أوسع وأشمل.

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المصريين الأحرار الدورة التدريبية المشغولات اليدوية السويس البطالة الحالة الاقتصادية

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