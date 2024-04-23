قيادى بمستقبل وطن: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لأسمى معانى الشرف والتضحية

هنأ رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، مؤكدًا أنها ذكرى خالدة للنصر العظيم الذي تحقق بفضل تضحيات أبناء مصر وقيادتها الحكيمة.

وقال "عبدالغني" في تصريحات له اليوم، إن تحرير سيناء واحدة من البطولات العظيمة التي سطرها الجنود المصريين البواسل، تجسدت فيها معاني الشرف والتضحية والعطاء، فكانت واحدة من أشرف وأعظم الملاحم في تاريخ الوطنية المصرية، للحفاظ على كرامة الوطن ومقدرات شعبه.

وأشار القيادي بـ"مستقبل وطن"، إلى أن سيناء تمثل بقعة مقدسة لمصر والمصريين، لذا قدم الجميع أرواحهم الطاهرة وخاضوا أجّل المعارك في تاريخ العالم الحديث، لترسخ للعالم عبر وقائع التاريخ أن مصر وأرضها وكرامة شعبها خط أحمر لم ولن تقبل المساس به، مسجلين في صفحات التاريخ كلمات من الذهب والنور عن نماذج وطنية عظيمة يحتذى بها في كيفية بذل الغالي والنفيس من أجل أن يحيا الوطن في عزةٍ وكرامة مرفوع الرأس والهامة.

واختتم أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في جبين ووجدان كل مصري، وستظل قواتنا المسلحة مدرسة في هزيمة اليأس والإحباط وقهر المستحيل، ومصدر فخرنا واعتزازنا وأساس نهضتنا وأمننا وسلامنا، فمصر هي الصخرة التي تتحطم عليها مطامع الغزاة وقواهم الغاشمة.