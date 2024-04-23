الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

“الوفد” يُنظم حفلًا لتأبين الرئيس السابق لـ"اتحاد المرأة" مواهب الشوربجي

إتحاد المرأه الوفديه
إتحاد المرأه الوفديه

نعى اتحاد المرأة الوفدية قيادة واعضاء، رائدة العمل السياسي والانساني مواهب  الشوربجي، بعد مسيرتها الحافلة بالعطاء والوفاء والتفاني على مدار 35 عاما، وقرر الاتحاد إقامة حفل تأبين تكريما لها.

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وأكدت  الكاتبة ماجده صالح سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بالقليوبية، في تصريحات لها: "فقدنا أحد أعمدة الوفد.. أتمني ان نسير على دربها، كنموذج مثالي للمرأه الوفديه التي لا تقل عظمة واخلاصا لمدرسة الوفد الوطنيه التي بدأت بسيدات عظيمات كهدي شعراوي وصفيه زغلول وغيرهن.

"يمامة” ينعي القيادية الوفدية مواهب الشوربجي  


نعى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، القيادية الوفدية الكبيرة مواهب الشوربجي، رئيس اتحاد المرأة الوفدية، وقال في تصريحات له، إن الراحلة كانت مثالا للوطنية والوفدية الخالصة، من عائلة سياسية كبيرة، عرفناها في الوفد رمزا للشرف والأمانة والتعاون والود والمحبة للجميع".

اتحاد المرأة الوفدية حزب الوفد العمل السياسي الكاتبة الصحفية ماجدة صالح القليوبية

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