في لفتة إنسانية.. "الحماية المدنية" بالإسكندرية تنقل مسنا إلى المستشفى لعلاجه

استجابت الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، لاستغاثة مُسن مريض وغير قادر على الحركة ونقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج في لفتة إنسانية من الوزارة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

تلقي استغاثة من مسن غير قادر على الحركة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إستغاثة لنقل أحد الأشخاص بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، مريض وغير قادر على الحركة، للمستشفى لتلقي العلاج.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية لمحل البلاغ، وتم مساعدته ونقله للمستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وتقدم المواطن المذكور بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.