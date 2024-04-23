الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية وقتل شخص في قنا

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عاطل- مقيم بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية متفرقة.

وبالانتقال وسؤال زوجته اتهمت (شخصين- مقيمان بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من (بندقية آلية) كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التي أودت بحياته، لوجود خلافات بينهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح الناري المستخدم واعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أعيرة نارية قنا مديرية امن قنا مركز شرطة نقادة جثة

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