قبل زفافه بأيام.. "موتوسيكل" يحول فرحة شاب لجنازة بقنا

تفصله أيام قليلة عن حفل الزفاف، والذي كان مقرر له الأول من مايو المقبل، إلا أن القدر كان له رأي آخر، فقد تبدلت مظاهر الاستعداد للفرح بالحزن، حيث فارق العريس الـحياة خلال حادث أليم تعرض له مع انقلاب دراجته النارية في قنا.

بين عشية وضحاها تبدل حال أهالي قرية المحروسة بمركز قنا، حزنا على فراق الشاب على البدري، الذي لم رحل قبل أيام من حفل زفافه.

الشاب علي البدري، استقل دراجته النارية وخرج من قرية المحروسة، في طريقة لشراء احتياجات الأسرة، مستقلًا دراجته النارية، قبل أن تنقلب به ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

أهالي قرية المحروسة شيعوا جثمان علي إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد، بعد أن صرحت النيابة العامة بدفن جثمانه،

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة شاب يدعى على البدرى، في حادث انقلاب موتوسيكل ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، كما شيع أبناء قريته الجثمان لمقابر القرية بحالة من الحزن لاسيما أنه كان من المقرر زفافه بعد عدة أشهر.