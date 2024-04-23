تحرير 493 مخالفة لعدم ارتداء "الخوذة".. وسحب 1422 رخصة سيارة خلال 24 ساعة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، 493 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، مع رفع 40 سيارة متروكة بالشوارع وسحب 1422 رخصة؛ لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»؛ بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

مخالفات عدم ارتداء الخوذة

وشنت حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط 493 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

رفع السيارات والدراجات النارية المتروكة بالشوارع

وتمكنت شرطة المرور من رفع 40 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

تأتي تلك الخطوة ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية؛ لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

الملصق الإلكتروني

وتمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1422 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.