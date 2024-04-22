الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"أمن القاهرة" يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية أمام مدرسة بالبساتين

الأسلحة
الأسلحة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة.

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وتبين من الفحص أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بعد انتهاء اليوم الدراسى، بين (طالبين)، قام على أثرها والد أحدهما بالاستعانة بصديق له وتعدى بالضرب على الطالب الآخر وأحدث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة ولدى تجمع الأمن الإدراى وعدد من الأهالى قام والد الطالب المذكور بإطلاق ثلاثة أعيرة من طبنجة صوت كانت بحوزته ولاذ بالفرار.

وتمكن الأمن الإدارى من التحفظ على صديقه وسلاح أبيض وفوارغ الطلقات.

وأثناء الفحص حضر مرتكب الواقعة وأرشد عن (طبنجة صوت "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

إطلاق أعيرة مشاجرة مدرسة المعاديى فيديو مدرسة المعادي اطلاق نار أمام مدرسة في المعادي

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