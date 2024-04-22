شاب يطعن خاله بـ"مطواة": استولى على ورث والدتي

شهدت منطقة الخانكة بالقليوبية مشاجرة بين شاب وخاله أقدم فيها الشاب على طعن خاله بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات نشبت بينهما لاستيلاء الخال على ميراث والدة المتهم والذي يقدر بملايين الجنيهات.

تخيل المتهم أن تعديه على خاله بالسلاح الأبيض هو الحل الأمثل للحصول على حق والدته، فقد استغل الخال وفاة والديه ووفاة زوج شقيقته واستولى على ميراثها من محلات والدها وبيته، مما اضطرها للعمل في المنازل لتلبية احتياجات أبنائها.

وقرر المتهم استرجاع ميراث والدته من خاله بعدما فشلت الحلول الودية معه، فتشاجر معه وتعدى عليه بسلاح أبيض وأصابه إصابات خطيرة.

وقررت نيابة الخانكة، اليوم الإثنين، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، واستمعت لأقوال المتهم الذي اقر بارتكاب جريمته بعد فشله في الحلول الودية لاسترجاع ميراث والدته من خاله.

وأقر المجني عليه أمام جهات التحقيق بأنه تفاجئ بتشاجر المتهم معه وطلب منه عمل جلسة عرفية للإتفاق على ميراث والدته لكن المتهم كان في حالة من الغضب وطعنه بسلاحه الأبيض.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة من مستشفى الخانكة تفيد بوصول شخص مصاب بطعن بسلاح أبيض مطواة.

وبالانتقال والفحص تبين طعنه وإصابته إصابة خطيرة، وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمة وضبطه وأقر امام جهات التحقيق المختصة بإرتكاب جريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.