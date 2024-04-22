الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شاب يطعن خاله بـ"مطواة": استولى على ورث والدتي

حبس متهم
حبس متهم

شهدت منطقة الخانكة بالقليوبية مشاجرة بين شاب وخاله أقدم فيها الشاب على طعن خاله بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات نشبت بينهما لاستيلاء الخال على ميراث والدة المتهم والذي يقدر بملايين الجنيهات.

تخيل المتهم أن تعديه على خاله بالسلاح الأبيض هو الحل الأمثل للحصول على حق والدته، فقد استغل الخال وفاة والديه ووفاة زوج شقيقته واستولى على ميراثها من محلات والدها وبيته، مما اضطرها للعمل في المنازل لتلبية احتياجات أبنائها.

وقرر المتهم استرجاع ميراث والدته من خاله بعدما فشلت الحلول الودية معه، فتشاجر معه وتعدى عليه بسلاح أبيض وأصابه إصابات خطيرة.

وقررت نيابة الخانكة، اليوم الإثنين، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، واستمعت لأقوال المتهم الذي اقر بارتكاب جريمته بعد فشله في الحلول الودية لاسترجاع ميراث والدته من خاله.

وأقر المجني عليه أمام جهات التحقيق بأنه تفاجئ بتشاجر المتهم معه وطلب منه عمل جلسة عرفية للإتفاق على ميراث والدته لكن المتهم كان في حالة من الغضب وطعنه بسلاحه الأبيض.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة من مستشفى الخانكة تفيد بوصول شخص مصاب بطعن بسلاح أبيض مطواة.

وبالانتقال والفحص تبين طعنه وإصابته إصابة خطيرة، وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمة وضبطه وأقر امام جهات التحقيق المختصة بإرتكاب جريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الخانكة قسم شرطة الخانكه التحريات الأمنية حبس ميراث

مواد متعلقة

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

الأكثر قراءة

اللحوم بأسعار مخفضة.. تفاصيل "صفقة الموسم" من "التموين" استعدادًا لعيد الأضحى

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

قرار عاجل من المحكمة بحق طبيب وكر الاجهاض فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال