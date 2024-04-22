الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع ضابط "مزيف" أطلق النار في مشاجرة بسبب نجله

حبس
حبس

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيق مع مهندس انتحل صفة ضابط، أثناء مشاجرة مع نجله داخل مدرسة في منطقة المعادي، للهرب من الأهالي بعد ضبطه لإطلاقه الأعيرة النارية محاولًا فض التشاجر.

وتستمع النيابة إلى أقوال المهندس المتهم بإطلاق أعيرة نارية أثناء مشاجرة نجله مع بعض الأشخاص أمام المدرسة في زهراء المعادي، بغرض فضها، إلا أن الأهالي عندما ألقوا القبض عليه، حاول الهرب منهم مدعيًا أنه ضابط شرطة.

وكشف التحقيقات الأولية، أن قسم شرطة البساتين تلقى بلاغًا من الأهالي بالقبض على مهندس انتحل صفة ضابط شرطة واقتحم مدرسة بنطاق بدائرة القسم وأطلق أعيرة نارية لإثارة الذعر في نفوس الطلاب لتشاجر نجله مع آخرين.

النيابة العامة انتحل صفة ضابط نطقة المعادي

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