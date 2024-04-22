"خلّصت عليه بعد لهف الإيراد".. قاتل سائق العامرية يكشف تفاصيل جريمته

تفاصيل بشعة أدلى بها عامل رخام كاشفا أمام جهات التحقيق عن ملابسلات قتله سائقًا في منطقة العامرية لسرقة متعلقاته والاستيلاء على الميكروباص الخاص بالمجني عليه، وقررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قال المتهم أمام جهات التحقيق أنه قام باستدراج الضحية بدعوى توصيله إلى أحد الأماكن بعد أن اختمرت في ذهنه فكرة سرقة متعلقاته والاستيلاء على الميكروباص بالسائق.

وأضاف المتهم أنه استقب الميكروباص مع الضحية، وحينما شعر بأنه وصل لمكان هاديء مختفي عن الأنظار، قام بمغافلتة الضحية وسدد له عدة طعنات عن طريق سكين أبيض كان بحوزته.

تابع المتهم:"بعد أن أنهيت حياة السائق تركت السكينة بجواره وقمت بالاستيلاء على متعلقاته وهاتفه المحمول، وركبت الميكروباص وغادرت مسرح الجريمة تماما، وقد أرشد المتهم عن الهاتف المحمول والميكروباص والمبلغ المالي.

وتبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بدائرة القسم وعثر بجواره على سلاح أبيض "به آثار دماء"

وتوصلت تحريات ضباط قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة عامل رخام وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.