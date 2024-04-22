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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الإعدام لـ"سفاح البلينا" بتهمة قتل مواطن وطفل عمدًا في سوهاج

الإعدام
الإعدام

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، حكمًا بمعاقبة المتهم بقتل مواطن وطفل عمدا في مركز البلينا، بالإعدام شنقا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

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وتلقى رئيس مباحث البلينا بلاغا بمقتل المجنى عليها والطفل المجنى عليه إثر طعنهما عدة طعنات نافذة بالجسد بعد التعدى عليهما بسكين وتم نقلهما إلى المستشفى جثة هامدة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب تلك الجريمة.

وتبين من التحريات قيام المتهم بالتسلل إلى مسكن المجنى عليها لسرقتها، وعندما شعرت بالمتهم انهال عليها بالسكين فى أماكن متفرقة بالجسد مما أسفر عن مصرعها فى الحال وأثناء قيامه بسرقة المشغولات الذهبية شاهد الطفل داخل الشقة فقرر للتخلص منه وطعنه عدة طعنات نافذة حتى فارق الحياة وتمكن من سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها وفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم سوهاج مركز البلينا سفاح البينا جريمة قتل في البلينا

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