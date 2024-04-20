قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة المتهم "ن.ا.م" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين، كما عاقبت المتهم بالحبس 3 أشهر بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة مركز سوهاج.

المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الهيروين بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى االهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالواقعة بغرض الاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.