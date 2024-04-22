الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النضال الوطنى لا يقف عند ساحات المعارك.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى  تحرير سيناء.

وجاء في البرقية: “يُسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات، أن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى أعوامًا عديدة ومصر في عزةٍ ومنعةٍ ورخاء”.

وأضاف في البرقية: “يأتي احتفالنا بهذه الذكرى الخالدة في كل عام.. ليجسد في وجدان الأجيال المتعاقبة حقيقة.. أن النضال والكفاح الوطني لا يقفان عند حد ساحات المعارك وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة.. تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء والتضحية لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والاستقرار وفاءً لدماء زكيةٍ سالت من أجل رفعــة رايته ومجده وعزته.. حفظكم الله سيادة الرئيس.. وعاشت مصرنا الغالية عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عام وسيادتكم بخير”.

txt

المفتى يدعو المصريين فى ذكرى تحرير سيناء إلى التكاتف والتعاون مع مؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب

txt

موعد إجازة الموظفين في عيد تحرير سيناء 2024 والإجازات الرسمية لنهاية العام

 

الرئيس السيسي ذكرى تحرير سيناء تحرير سيناء السيسي وزير الداخلية

الأكثر قراءة

عاجل|قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

عامل يحتجز فتاة فى شقته ويعاشرها 6 أشهر.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال