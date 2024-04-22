النضال الوطنى لا يقف عند ساحات المعارك.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وجاء في البرقية: “يُسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات، أن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى أعوامًا عديدة ومصر في عزةٍ ومنعةٍ ورخاء”.

وأضاف في البرقية: “يأتي احتفالنا بهذه الذكرى الخالدة في كل عام.. ليجسد في وجدان الأجيال المتعاقبة حقيقة.. أن النضال والكفاح الوطني لا يقفان عند حد ساحات المعارك وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة.. تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء والتضحية لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والاستقرار وفاءً لدماء زكيةٍ سالت من أجل رفعــة رايته ومجده وعزته.. حفظكم الله سيادة الرئيس.. وعاشت مصرنا الغالية عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عام وسيادتكم بخير”.