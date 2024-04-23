الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

إنشاء مركزي إصلاح جغرافيين بمديرية أمن الفيوم

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 535 لسنة 2024، بشأن إنشاء مركزي إصلاح جغرافيين بمديرية أمن الفيوم.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1962 في شأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات وعلى القرار الوزاري رقم 1654 لسنة 1971 بشأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية للضباط - للأفراد - للموظفين المدنيين)؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 2024.

وبناءً عليه قرر وزير الداخلية في مادة 1 - ينشأ بمديرية أمن الفيوم مركزان إصلاح جغرافيان، وذلك على النحو التالي: مركز الإصلاح الجغرافي بقسم ثان شرطة الفيوم، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم ثان شرطة الفيوم، ومركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة الفيوم الجديدة، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم شرطة الفيوم الجديدة.

وجاء قرار مادة 2: تنفذ بمركزي الإصلاح الجغرافيين المشار إليهما الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2)، من القانون رقم 396 لسنة 1956، في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

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