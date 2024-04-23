السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

سماع أقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.