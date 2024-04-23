الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور

حريق داخل شقة
حريق داخل شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

 سماع أقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شقة سكنية بولاق الدكرور أمن الجيزة كشف ملابسات

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