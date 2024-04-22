الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل الشباب والرياضة يبحث مع المديرين المشاركة فى البطولة العربية العسكرية للفروسية

وكيل الشباب والرياضة
وكيل الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة خلال اجتماعه

اجتمع وكيل الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بمديري المناطق ومراكز شباب القاهرة للتنسيق حول مشاركة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة في البطولة العربية العسكرية للفروسية.

تنطلق البطولة تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور سيد حزين وكيل الشباب والرياضة إلى أنه تقام البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح دكتور “حزين” بأن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، تستضيف البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى، في الفترة بين 24 حتى 27 أبريل.

تأتي مشاركة القاهرة بهيئاتها الشبابية والإدارات العامة البرلمان والرياضة والشباب، وذلك الخميس الموافق 25 أبريل 2024م.

يأتي ذلك بتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والسيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وبقيادة الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

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