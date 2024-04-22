شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة نعمة سعيد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر صباح اليوم، احتفالية انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة منظمة الصحة العالمية "الشراكة من أجل مدن صحية" بمدرسة عمر بن الخطاب بحى مصر الجديدة والتى تمت بالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الخيرية ووزارتى الصحة، والتربية والتعليم، ومحافظة القاهرة.



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن القاهرة شهدت خلال السنوات الـ ١٠ منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العديد من الإنجازات التى تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن، وتوفير حياة كريمة له من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التى تساهم فى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية له.



المبادرة تهدف إلى تغيير الوعى الصحى عند الأطفال

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تغيير الوعى الصحى عند الأطفال وزرع أفكار جديدة من أجل تحسين البيئة التغذوية، وتحسين صحة الأطفال والحد من الأمراض المزمنة على المدى البعيد ، وتدريب المدرسين ليكون لديهم القدرة على تصحيح مفاهيم وعادات الأطفال الخاطئة عن طريق تطبيق الأساليب الصحية بالمدارس المشاركة فى مشروع المدن الصحية، وعمل تثقيف عن التغذية الصحيحة، كما تم التعاون مع بنك الطعام لإمداد المدارس بالفاكهة والخضار الطازج يوميًا، وتوفير المواد التعليمية للطلاب والتى تهدف لتوصيل المعلومة بشكل شيق عن طريق إمداد المدارس بالبوسترات التثقيفية، وقصص تلوين الخضار والفاكهة، والعاب مثل السلم والثعبان، وتفعيل يوم الطعام الصحى، وتوعية كل الطلبة بإحضار طعام صحى، واستبعاد الأطعمة غير الصحية.



وثمن محافظ القاهرة الدور الذى تقوم به منظمة الصحة العالمية بمصر لدعم تلك المبادرة متمنيًا استمرار التعاون المثمر والبناء بينهم وبين محافظة القاهرة.



كما وجه محافظ القاهرة الشكر لوزارتى الصحة والتربية والتعليم، على ما قدموه من جهد مميز لإنجاح المبادرة وتحقيق الإستفادة منها بما ينعكس على صحة أبنائنا طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس محافظة القاهرة.



شهد الحفل الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى، ود. محمد شوقى مدير مديرية الصحة، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ود. سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والسن المدرسى وصحة المراهقين بوزارة الصحة والسكان.



وتتكون المبادرة من شبكة عالمية مدعومة من مؤسسة بلومبرج الخيرية وتضم ٧٠ مدينة من بينها القاهرة، وتهدف لإنقاذ الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان والسكرى وأمراض القلب والسمنة عن طريق مواجهة ومكافحة عوامل الخطورة المؤدية إليهم باختيار وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التى تهدف إلى تطبيق معايير التغذية الدولية للأطعمة المقدمة والمباعة فى المؤسسات العامة وبصفة خاصة فى المدارس الحكومية الإبتدائية عن طريق تقديم بدائل صحية ولذيذة للطلاب فى مقصف المدرسة بأسعار مناسبة مع رفع كفاءته وتوفير الأدوات اللازمة لاعداد تلك البدائل.



واستهدفت المبادرة ١٥ مدرسة بالقاهرة، وتم تطبيق مرحلتها التجريبية فى ٣ مدارس هى مدرسة الشهيد عبد الحافظ الإبتدائية بالسيدة زينب، ومدرسة العطار الإبتدائية بشبرا، ومدرسة الشهيد مصطفى حافظ الإبتدائية بعين شمس، كما تم تطوير ورفع كفاءة مقاصف ١٢ مدرسة وهى مدرسة أسماء فهمى الإبتدائية بغرب مدينة نصر، ومدرستى السيدة زينب الجديدة والمنيرة الجديدة بالسيدة زينب، ومدرستى الشهيد اللواء محمد هانى وعمر بن الخطاب الرسمية لغات بمصر الجديدة، ومدارس العروبة الإبتدائية، والجبرتى، والشهيد محمد رفعت الإبتدائية بالنزهة ومدرستى الحرية الإبتدائية الحديثة، وأمير الشعراء الإبتدائية بعين شمس، ومدرسة النصر التجريبية بباب الشعرية، ومدرسة جلال الإبتدائية بنات بشبرا.



وشمل البرنامج رفع كفاءة البنية الاساسية لمقصف المدرسة لتناسب إعداد وتقديم الوجبات الصحية به، ونشر اللوحات الارشادية للأغذية المفيدة والبدائل الصحية للأغذية الضارة على الحوائط ودرجات السلم لتكون فى مرمى نظر التلاميذ طوال الوقت، مع تعليم الطلاب فائدة الأغذية الصحية عبر مجموعة من الألعاب والمسابقات لتغيير سلوكهم الغذائى نحو الأفضل.

مبادرة منظمة الصحة العالمية

مبادرة منظمة الصحة العالمية

مبادرة منظمة الصحة العالمية

مبادرة منظمة الصحة العالمية

مبادرة منظمة الصحة العالمية