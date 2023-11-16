الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"القاهرة" تستكمل أعمالها لإزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير القائمة بمشروعات الطرق والمحاور المرورية الجديدة بنطاق المنطقة، ومنها أعمال إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوي وكورنيش النيل بالمنطقة الواقعة بين المعادي وطرة.

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الهدف من المحور خلق محاور جديدة لتيسير الحركة

خلال الجولة اطمأنت نائب محافظ القاهرة، على سير الأعمال لإزالة التعارضات لاستكمال المشروع فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على سهولة وسرعة حركة المواطنين بمختلف أنحاء القاهرة، وربطها بالمحافظات الأخرى.

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وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أهمية متابعة تنفيذ المشروعات، وبذل الجهود في إزالة المرافق المتعارضة لاختصار وقت التنفيذ وشددت "عبدالمنعم" على الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الاعمال ولاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع المشروعات المختلفة؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات، طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.  

رافق نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في جولتها جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة ومسئولو المتابعة الميدانية بالحي.

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محور حسب الله الكفراوى ازالة تعارضات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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