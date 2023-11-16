الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال اجتماعه

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التي تحظى بشهرة عالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده محافظ القاهرة؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت والتي تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات بها  بحضور جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والجهات المعنية بأعمال التطوير، وعدد من قيادات المحافظة.

تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق (مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق) وتمهيد الطرق الداخلية بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة بعد تقنين أوضاعها وخلق فرص عمل إضافية  وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية، وتطوير واجهات الورش والمصانع لتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق الشيماء وبدر الليثي وشق الثعبان  علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم ويأتي لها الرخام من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان، كما تحتل منطقة شق الثعبان المركز الرابع علي مستوي العالم من حيث حجم الإنتاج والجودة والعائد.

محافظ القاهرة خلال اجتماعه
محافظ القاهرة خلال اجتماعه
محافظ القاهرة خلال اجتماعه
محافظ القاهرة خلال اجتماعه
محافظ القاهرة خلال اجتماعه
محافظ القاهرة خلال اجتماعه
شق الثعبان مدينة الرخام والجرانيت محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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