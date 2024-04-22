الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقامة معرض اليوم الواحد بمطلع السبع بنات بعزبة خيرالله

حي مصر القديمة يقيم
حي مصر القديمة يقيم معرض اليوم الواحد

شاركت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، برئاسة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة بالتنظيم والتنسيق في فعاليات إقامة معرض اليوم الواحد لتجهيز العرائس بمنطقة عزبة خيرالله بمطلع السبع بنات.

وأشار حي مصر القديمة إلى أن المعرض شامل متكامل لتجهيز العرايس ومستلزمات البيت والأسرة بأنواعها من أطقم الكاسات والمفروشات والبورسلين الكامل، والأدوات المنزلية بأعلى جودة وأقل تكلفة، وذلك فى إطار تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء. 

وأكد حي مصر القديمة أنه سيتم إقامة المعرض لعدة أيام أخرى بمناطق مختلفة بنطاق حي مصر القديمة.

استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز

وكان أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والأفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق فى السوق المحلية، والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة، والإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي فى مكان ظاهر.

وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مؤكدًا على استمرار المحافظة فى مواجهتها الحازمة لكل صور الغش التجارى.

وفى هذا السياق، أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن تكثيف التواجد الرقابى على الأسواق بأحياء التبين والوايلى وعين شمس أسفر عن ضبط ٢٧ طن دقيق استخراج ٧٢% لعدم وجود الفواتير الدالة على المصدر،  وتم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن سعر الخبز، ومحضرين لعدم وجود شهادة صحية للعاملين بأحد المخابز السياحية.

وأضاف مدير مديرية تموين القاهرة أنه تم عمل حملات على المخابز البلدية بهذه الأحياء أسفرت عن تحرير محضر لأحد المخابز تصرف بالبيع  فى ٨١ شيكارة زنة ٥٠ كجم استخراج ٨٧.٥% كانت مخصصة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين، كما أسفرت هذه الحملات عن تحرير ١٠ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات.

وتمكنت مديرية التموين من ضبط ٣ ونصف طن من البط المجمد والدجاج وأمعاء بقرى مملحة مجهولة المصدر داخل ثلاجة ومطعم، وضبط ٧٦٠ كيلو دجاج مجهول المصدر بمخازن أحد المطاعم بحيي عين شمس، والسلام أول، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

حي مصر القديمة يقيم معرض اليوم الواحد
حي مصر القديمة يقيم معرض اليوم الواحد
حي مصر القديمة يقيم معرض اليوم الواحد
حي مصر القديمة يقيم معرض اليوم الواحد
حي مصر القديمة يقيم معرض اليوم الواحد
حي مصر القديمة يقيم معرض اليوم الواحد
حي مصر القديمة يقيم معرض اليوم الواحد
حي مصر القديمة يقيم معرض اليوم الواحد
حي مصر القديمة يقيم معرض اليوم الواحد
حي مصر القديمة يقيم معرض اليوم الواحد
معرض اليوم الواحد تجهيز عرائس حي مصر القديمة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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