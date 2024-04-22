الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قرار بإنشاء قسم "الحفاظ على التراث" بالإدارة العامة للسياحة بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا باستحداث قسم جديد بالإدارة العامة للسياحة تحت مسمى "الحفاظ على التراث" انطلاقًا من أهمية الحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي بالمحافظة والارتقاء به.

وأشار المحافظ إلى أن القسم معني بحصر عناصر التراث الحضاري المادي وغير المادي لمحافظة الجيزة، والذي يتميز بالعديد من المقومات التي تؤهله لأن يصبح أحد عوامل الجذب السياحي للمحافظة، إلى جانب بحث آليات دراسته والحفاظ عليه وتوثيقه بالمنظمات الدولية المعنية بحفظ التراث.

وأضاف أن القسم يختص أيضًا بالمشاركة في إعداد مشروع الهوية البصرية للمحافظة، والذي يعبر عن التراث الحضاري المتميز والمتفرد للمحافظة، وإعداد الملف الخاص بتسجيل محافظة الجيزة وإدراجها بشبكة المدن الإبداعية بمنظمة اليونسكو، ووضع برنامج توعية وتعريف بالمحافظة ومكوناتها التراثية والتاريخية، وإقامة ورش عمل ومؤتمرات علمية لذلك، ووضع تخطيط الأنشطة التى لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الآثار والتراث، والارتقاء بعملية تقييم وتخطيط المواقع التراثية. 

ووجّه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوفير الكوادر البشرية المعاونة اللازمة والمؤهلة للعمل، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتمكين القسم من تنفيذ مهامه بكفاءة وفاعلية.

وكان قد أصدر اللواء أحمد راشد قرارًا بمجازاة نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم، لقطاعات البراجيل والزيدية وبرطس والمدينة، ورؤساء الوحدات المحلية بالبراجيل والكوم الأحمر وبرطس، وذلك في إطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدى التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه. 

جاء قرار محافظ الجيزة بناءً على تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية للوقوف على سرعة التعامل مع حالات البناء المخالف وإزالتها  في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. 

وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة مدير التنظيم بمركز ومدينة أوسيم، ومسئولي حماية الأراضي بالبراجيل ووحدة نابت بالكوم الأحمر، وبالإدارة الزراعية بقطاع مدينة أوسيم وبرطس والزيدية، وذلك بعد رصد مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية لم يتم التعامل معها على الفور. 

كما أصدر قرارًا بمجازاة مدير ووكيل إدارة الإشغالات بأوسيم، ومراقب الإشغالات بقرية نابت بالكوم الأحمر لعدم التعامل مع مخالفات البناء والتعديات التي تم ضبطها في حينها. 

وشدد محافظ الجيزة على تحقيق الانضباط وعدم السماح بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية في إطار تكليفات الدولة الصادرة في ذلك الصدد للحفاظ على الرقعة الزراعية. 

وأكد اللواء أحمد راشد المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة، من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة، مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.

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