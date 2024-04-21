الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ابتداء من اليوم.. سيارة المركز التكنولوجى تتواجد بحى مصر القديمة

سيارة المركز التكنولوجي
سيارة المركز التكنولوجي المتنقل

أعلن حي مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، عن تمركز سيارة المركز التكنولوجى المتنقل، لتقديم خدمة التراخيص والمعاملات الحكومية، لمدة 4 أيام بمناطق مختلفة بنطاق حي مصر القديمة، ابتداء من اليوم وغدا أمام محطة مترو الزهراء، ويوم الثلاثاء بميدان الباشا، ويوم الأربعاء أمام رنين الفسطاط.

التيسير على المواطنين لاستكمال استخراج تراخيص المحال العامة 

وأشار الحي إلى أن تمركز وتواجد سيارة المركز التكنولوجي يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالتيسير على المواطنين لاستكمال استخراج تراخيص المحال العامة وفقا لقانون 154 لسنة 2019.

وأوضح محافظ القاهرة أنه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التى يقدمها المركز الثابت من خدمات، ما يضمن إتاحتها بكل سهولة، والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد، بدلًا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل؛ توفيرًا للجهد والمال.

مواطنون يشيدون بالتيسيرات التى قدمتها محافظة القاهرة 

وأشاد المواطنون بالتيسيرات التي قدمتها محافظة القاهرة، والتي تتضمن انتقال الفرق المدعومة بسيارة المركز التكنولوجي، وتسلم المستندات المطلوبة لترخيص النشاط بالمجان، كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له، مع منحه إيصالًا يفيد تقديمه طلب الترخيص يجنبه التعرض لأي قرار بالغلق؛ لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

استمرار تلقى طلبات التسجيل فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

في سياق آخر، كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد أكد استمرار تلقى طلبات التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط https://award.sgg.eg/Home/Login/.

وأشار المحافظ إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أطلقت المبادرة فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تستهدف إيجاد حلول ابتكارية للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجي في التخطيط للمشروعات، وتنفيذًا لتوجيهات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة انعقاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشكل سنوي لضمان استدامة النجاحات المتحققة خلال الدورتين الأولى والثانية.

وأضاف "عبدالعال" أن المبادرة تستهدف معالجة آثار التغيرات المناخية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء مستقبل مستدام لمصر، وتشمل المبادرة مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، الذين يسعون إلى إشراك الأفراد والمؤسسات وكيانات الدولة في العمل المناخي تلبية لمعايير الاستدامة البيئية التي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون، وتلوث البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي، والأمن المائي، وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي، ما يساعد بدوره فى تخفيف آثار التغيرات المناخية.
 

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