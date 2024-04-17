الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مى القاضى تكشف لـ"السفيرة عزيزة" كواليس دورها فى مسلسل "صيد العقارب"

الفنانة مي القاضي
الفنانة مي القاضي

تحدثت الفنانة  مي القاضي، عن كواليس تحضيرها لشخصية "ولاء" في مسلسل صيد العقارب، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، كاشفة عن أصعب المشاهد التي تعرضت لها.

“صيد العقارب”

وأكدت الفنانة مي القاضي، أن مسلسل صيد العقارب كان به الكثير من المشاهد الصعبة، معبرة: "أول مرة أعمل مشهد قتل في مسلسل، وكنت خايفة جدًا، والمشهد ده أنا بفضل الله أسترجعه لحد دلوقتي".

وأشارت في حديثها، إلى أنها إذا تعرضت للخيانة في حياتها الشخصية فسوف تقوم بترك الشخص على الفور، معبرة: "رد فعل ولاء بعد قتل زوجها بعد خيانته لها مرعب جدًا، وفي حالة تعرضي لنفس الحادث سأتركه، أنا لو مكان ولاء عمري ما هقتل، ولو اتخنت هسيبه".

وتابعت: "لا أثق في أحد بسهولة، لازم آخد حقي من أي حد أذاني، والحمدلله ربنا بيجيبلي حقي".

قصة “صيد العقارب”

المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا.

وتدور الأحداث حول عايدة الابنة الوسطى والأذكى لحسن ضرغام الذى تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد قتل أخيها على يد سامح الأخ غير الشقيق لزوجها ياسين إسماعيل الغول، فبعد أن كانت عائلتا ضرغام والغول تتسمان منذ الصغر بالصداقة والقرب، يولد بينهما صراع وانتقام تحديدًا بعد مساعدة عائلة الغول لتهريب سامح الابن المدلل لهم لحمايته، هنا يظهر الجانب القاسى لشخصية عايدة التي كانت تخفيها.

صيد العقارب السفيرة عزيزة مي القاضي دي ام سي

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