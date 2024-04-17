14 جريحًا بينهم 4 فى حالة خطيرة جراء سقوط صواريخ على مستوطنة "عرب العرامشة"

أعلنت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جراء سقوط صواريخ على مستوطنة "عرب العرامشة" بالجليل الغربي إلى 14 جريحًا بينهم 4 في حالة خطيرة.

الصحة الفلسطينية

وكانت قد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات أسفرت عن استشهاد 56 مواطنًا، وإصابة 89 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

شهداء غزة

وأكدت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33.899، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي، وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 76.664، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.