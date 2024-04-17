دانا أبوشميسة: وسائل إعلام صهيونية أكدت وجود إصابات للجنود الإسرائيلية فى "عرب العرامشة"

قالت دانا أبوشميسة، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل تعتبر حزب الله من وكلاء إيران، ولهذا أعلنت إسرائيل، منذ قليل، عن أن الرد على هذه الغارات التي يقوم بها حزب الله سيكون قاسيًا، كما أن الرد العسكري الإسرائيلي سيكون إما في الأراضي الإيرانية أو الأراضي اللبنانية.

المناوشات اللبنانية- الإسرائيلية



وأكدت دانا أبوشميسة، خلال حوارها لكاميرا “القاهرة الإخبارية”، أنه تم استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية، ما أسفر عن وقوع إصابات وقتلى في منطقة عرب العرامشة.

استهداف مقر عسكري إسرائيلي

وأضافت في حديثها، أن الاستهداف كان من داخل مقر إسرائيلي بموقع جماهيري، ولهذا تم رصد المكان وبالتالي قصفه.

وتابعت: "وسائل إعلام صهيونية أكدت وجود إصابات للجنود الإسرائيلية في عرب العرامشة".