دانا أبو شمسية: احتجاجات كثيرة داخل تل أبيب للمطالبة بوقف إطلاق النار

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن صفارات الإنذار تدوي في الحدود الجنوبية والشمالية من تل أبيب، مشيرة إلى أنه تم سقوط خمسة مواطنين إسرائيليين.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكدت دانا أبو شمسية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في المظاهرات التي تحدث في تل أبيب للمطالبة بسرعة وقف الحرب بسبب خوف الأهالي على المحتجزين لدى الجانب الفلسطيني، حيث يطالب ذوي المحتجزين الحكومة المتطرفة بأن يعود أبنائهم سالمين أحياء.

وأضافت في حديثها، أن الكيان الصهيوني يريد القضاء على المقاومة من أجل منعها من تكرار حادث 7 أكتوبر، لذا تقوم قوات الاحتلال بتتبع عناصر المقاومة من أجل التخلص منها بالكامل قدر المستطاع، ولكن يمكن القول إن هذا الهدف الصهيوني لم يتم تحقيقه حتى اليوم.

لا هدنة في فلسطين

وأشارت إلى أن المستوى العسكري يرى أن المزيد من الاجتياح البري في فلسطين سيشكل ضغطا كبيرا على حركة حماس، ويمكن القول إنه حتى الآن لا يوجد أي معلومات عن صفقة جديدة بشأن الهدنة.