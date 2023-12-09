السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دانا أبوشمسية: 6000 إصابة خطيرة بين صفوف جيش الاحتلال الصهيونى حتى اليوم

دانا أبوشمسية
دانا أبوشمسية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك توترًا شديدًا بين الأوساط الإسرائيلية بعد الحديث عن أعداد الجرحى في صفوف القوات الصهيونية.

 جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكدت دانا أبوشمسية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الخبراء العسكريين الفلسطينيين يقولون إن الاحتلال لا يعلن عن ضحاياه ومصابيه بشكل دقيق أو صحيح، ولكن آخر الأخبار التي تم نشرها عبر قنوات الإعلام الصهيوني تشير إلى 5 آلاف جريح في صفوف الاحتلال الصهيوني، وهذا العدد مرتبط بصفوف الاحتياط فقط، كما تم الإعلان عن إصابة 1000 جندي مقاتل، وبالتالي إجمالي إصابات الجيش الصهيوني 6 آلاف حتى الآن، ويتجه الحديث إلى أن هذه الإصابات بالغة الخطورة.

وأضافت في حديثها، أن هناك إصابات خطيرة داخل صفوف الجيش الصهيوني، حيث أصيب عدد من الجنود بالعمى الكامل نتيجة القذائف المسيلة للدموع التي يقوم الاحتلال بقصفها على المواطنين الفلسطينيين.

 إصابات جيش الاحتلال 

وأضافت في حديثها، أن 2000 جندي احتياطي أصبحوا غير قادرين على الخدمة بسبب فقد قدرتهم عن الحركة.

وتابعت: "قدوم طائرة مروحية اليوم لغزة لتحمل عشرات المصابين من قِبل قوات الاحتلال والتوجه بهم إلى تل أبيب". 

دانا أبو شميسة القاهرة الإخبارية مراسلة القاهرة الاخبارية الحرب بفلسطين خسائر الجيش الصهيوني

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