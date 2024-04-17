الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد سنجاب: الهجوم على "عرب العرامشة" من أكبر عمليات حزب الله ضد إسرائيل

أحمد سنجاب
أحمد سنجاب

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حزب الله اللبناني قام اليوم باستهداف مقر إسرائيلي عسكري في منطقة "عرب العرامشة".

 

جرائم الاحتلال 

وأكد أحمد سنجاب، خلال حواره لكاميرا "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العملية التي تم تنفيذها منذ قليل من جنوب لبنان تعد من أكبر العمليات التي نفذها حزب الله تجاه إسرائيل.

 

مناوشات 

وأضاف في حديثه، أنه تم استخدام عدد من المسيرات في الهجوم على مقر عسكري إسرائيلي في عرب العرامشة ما أدى إلى وقوع خسائر فادحة من قبل جيش الاحتلال.

وتابع:" جيش الاحتلال نفذ أكثر من ١٩ عملية على البلدات الجنوبية من لبنان، بينما أعلن حزب الله عن تنفيذ ١٦ غارة عسكرية على مقارات الاحتلال".

 

بيان الصحة الفلسطينية 

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات أسفرت عن استشهاد 56 مواطنًا، وإصابة 89 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33.899، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي، وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 76.664، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

أحمد سنجاب القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل المناوشات الصهيونية اللبنانية

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