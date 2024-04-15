السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة: حان الوقت للأطراف المتحاربة لإنهاء هذا الصراع بالسودان

أعلنت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، عن أنه حان الوقت للأطراف المتحاربة لإنهاء هذا الصراع الذي لا معنى له في السودان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

السياسة الأمريكية تجاه المنطقة

كما قد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن واشنطن لا تسعى للتصعيد ولكن لا مفر من اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ أمن إسرائيل.

هجمات إسرائيل على غزة

وأكد البنتاجون، أن إيران هاجمت إسرائيل بأكثر من 110 صواريخ باليستية متوسطة و30 صاروخ كروز وأكثر من 150 مسيرة.