"البنتاجون": واشنطن لا تسعى للتصعيد لكنها ستدافع عن إسرائيل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن واشنطن لا تسعى للتصعيد لكنها ستدافع عن إسرائيل والقوات الأمريكية بالمنطقة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف البنتاجون، خلال النبأ العاجل، أن وزير الدفاع الأمريكي أوستن أطلع نظيره الإسرائيلي جالانت على مشاوراته مع الشركاء والحلفاء لتعزيز التصميم الدولي لمواجهة الهجوم الإيراني.

وأشار البنتاجون، إلى أن وزير الدفاع أوستن بحث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي العملية المشتركة الناجحة ضد هجمات إيران ووكلائها.