مستشارة أوباما: بايدن سيعلن أن أمريكا لا تريد الحرب مع إيران

قالت لوري واتكينز، مستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان فاشلًا بمعنى الكلمة، حيث كان هناك تحذير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذا الهجوم الإيراني.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأكدت مستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه كان هناك استعداد بحري وبري وجوي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لصد كافة الهجمات المحتمل حدوثها من قبل إيران.

الحرب على غزة

وأضافت في حديثها،:"أعتقد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يصرح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تندرج لأي حرب مع إيران".