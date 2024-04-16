عاجل.. "القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات شمالى قطاع غزة

أعلنت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، وقوع سلسلة غارات تشنها طائرات الاحتلال الحربية شمالي قطاع غزة.

الحرب على قطاع غزة

وكانت قد أفادت “القاهرة الإخبارية” وقوع شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف مسجد شهداء الفاخورة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

شهداء غزة