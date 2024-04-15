محلل سياسى: الحرب السودانية أسقطت كافة شعارات الدعم السريع

قال المحلل السياسي السوداني عثمان مرغني، إن الحرب السودانية أسقطت كافة الشعارات التي كانت تقوم بها قوات الدعم السريع لاستقطاب الجماهير.

الحرب في السودان



وأكد مرغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب في السودان عبثية ليس لها أي أهداف أو أفق لنهاية الأعمال العسكرية السودانية.

أهداف الحرب بالسودان

وأضاف في حديثه، أن طول عمر الحرب لا تعني عدم تحقيق الأهداف، لذا يجب الوصول لمعادلة حازمة من أجل إنهاء هذه الحرب العسكرية حتى يكون هناك وقف إراقة الدماء وحماية الوطن من الانهيار أكثر من ذلك.

وكان قد أوضح عثمان مرغني، من قبل، دور دول الجوار في مساعدة السودان، قائلًا: "إن زيارة البرهان إلى جوبا لعقد مباحثات مع سيلفا كير تعتبر الزيارة الثانية، حيث تأتي زيارته الأولى إلى مصر باعتبار أن مصر دولة ذات شأن في الملفات السودانية، خاصة المتصلة بالإقليم وبالأسرة الدولية ككل".