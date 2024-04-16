أستاذ علوم سياسية: أمريكا ليس من مصلحتها توسيع نطاق العمليات العسكرية فى المنطقة

قال محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ليس من مصلحتها توسيع نطاق العمليات العسكرية في المنطقة.

الحرب على غزة

وأكد محمد كمال، خلال لقائه ببرنامج “من مصر” مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن العالم بأكمله كان على علم بالهجوم الإيراني قبل وقوعه بثلاثة أيام، وبالرغم من هذه المعرفة إلا أن دول العالم تنفي هذه المعرفة المسبقة.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأضاف في حديثه، أن إيران لا تريد الخوض في معارك غزة ولكنها تريد أن تثبت للجميع أن لها كلمتها الهامة في المنطقة، وبالتالي الهجوم الإيراني كان لتحقيق مصالحها الشخصية.

وكانت قد أكدت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن مسئول إسرائيلي، إن حلفاء تل أبيب، يؤكدون ضرورة عدم المبالغة في الرد على إيران.

فيما أفادت "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسئول إسرائيلي، بأن إسرائيل تنظر في خيارات للرد على إيران تتراوح بين الدبلوماسية وتنفيذ ضربة عسكرية وشيكة.