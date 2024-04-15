"القاهرة الإخبارية": شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف مسجد شهداء الفاخورة بمخيم جباليا

أفادت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، وقوع شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مسجد شهداء الفاخورة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

الحرب على غزة

قالت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية ، إن شابا أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى استشهاده وإصابة آخر بجروح خطيرة.

كما أطلقت القوات الأمنية النار على “مركبة مشبوهة” كانت تتجه نحو القوات بسرعة ولم تستجب لنداءاتهم، ما أدى إلى إصابة سائق المركبة.