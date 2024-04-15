الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: نعتمد على معبر رفح البري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

معبر رفح البري
معبر رفح البري

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المعابر البرية أكثر فاعلية في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب في غزة 

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نعتمد على معبر رفح البري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

المساعدات الإنسانية لغزة

وأوضح أنه يتطلع إلى إعادة الإعمار في قطاع غزة ونطالب بأموال هائلة لإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة.

أمين عام الأمم المتحدة نبأ عاجل القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية الحرب على غزة

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