الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الناتو: اجتماع عاجل مع أوكرانيا الجمعة لبحث إرسال مزيد من قذائف المدفعية إلى كييف

الناتو
الناتو

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، عن أن مجلس الناتو وأوكرانيا يجتمع الجمعة لبحث إرسال مزيد من قذائف المدفعية إلى كييف، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

 

الحرب الروسية الأوكرانية 

وكان قد حذّر الدبلوماسي الروسي ورئيس القسم الثاني لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية في موسكو، أليكسي بوليشوك، من أن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سوف "يضاعف" من مخاطر حدوث مواجهة مسلحة مباشرة بين حلف شمال الأطلنطي "الناتو" وروسيا.

 

تدخلات حلف الناتو 

وشدد الدبلوماسي الروسي على أنه "على الرغم من محاولات بعض دول الناتو استخدام الحلف كأداة للمواجهة مع روسيا، فإن قيادتها، انطلاقًا من التصريحات، تتفهم التهديدات المحتملة لتورط الكتلة في الصراع الأوكراني، وتحاول الحفاظ على موقفها".

حلف الناتو الحرب الروسية الأوكرانية عاجل القاهرة الإخبارية

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